Lleno en el Torneo Memo Villa

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... agradecido con Diosito porque al final de cuentas y hasta el momento la reacción de los malosos (esperamos no se repita), ante el deceso del Mencho no prosperó en nuestra entidad, desde luego, gracias a la acción de nuestra autoridad, que ahora sí, se fajó como los buenos y dejó de lado ese dicho de “abrazos, no balazos”. Ojalá y que las cosas regresen a un punto que pueda considerarse normal y que tengamos al final del camino, una luz que ilumine la sana paz que tanto anhelamos...

Nuestras oraciones porque eso se logre, desde luego, con la acción del Gobierno Federal...

MEMO VILLA CLASSIC. - Un total de 145 jugadores se hicieron presentes en la realización de la edición número 23 del Torneo memo Villa Classic que año con año llevamos adelante en las instalaciones de El Cid Resorts.

Un total de 29 equipos se integraron para participar en el evento que se realiza año con año y que tiene la finalidad de recabar fondos para la manutención del Centro Comunitario Familia y que tiene como slogan Rally for the kids...

Al final del recorrido de 18 hoyos, surgieron tres ganadores entre los que podemos enumerar a los campeones actuales, el equipo integrado por nuestro amigo Ryan Wecker, Al Rorison, Ben Pregent y Dave Bolster, con Ernesto Cosío como caddy, ya que como dimos a conocer oportunamente, el equipo se integra por 4 jugadores y un caddy que actúa también como jugador ya que participa en todas las jugadas.

Los angelitos se despacharon con 54 golpes, 18 abajo del par de campo que no es extraño que suceda en virtud de que el sistema de resolución que se aplica es mediante el Peoria que consiste en la selección de seis hoyos, dos hoyos par 3, dos par 4 y dos par 5 que se suman y se multiplica por tres para determinar la cantidad de golpes con la que se compite.

La selección se hace a modo secreto, es decir, ninguno de los jugadores conoce, ni por lo mínimo, cuáles son los hoyos secretos que entran en la disputa por los primeros tres lugares, a los que se les premió con piezas artísticas.

Y como colofón se brinda un lunch para todos los participantes e invitados en medio de una fiesta de convivencia al estilo del desaparecido Memo Villa en cuyo honor se realiza este evento y que tuvo sus inicios hace 23 años.

Nuestro agradecimiento a los participantes y principalmente a los patrocinadores, restaurantes, establecimientos y como parte primordial a El Cid por facilitar sus instalaciones, a Tenerife por el espacio para la fiesta de clausura y al Hospital Marina Mazatlán, como de los principales patrocinadores.

A todos, los niños del Centro Comunitario Familia les mandan sus bendiciones...

PLEBES EN ESTRELLA. – No sabemos en realidad a quién se le ocurrió la idea de bloquear la información que se generó con motivo de la realización del Campeonato Regional Infantil y Juvenil que tuvo desarrollo en las instalaciones del precioso campo Estrella del Mar el pasado fin de semana.

Lo cierto es que se le negó el acceso para cubrir la información gráfica a nuestro camarógrafo Carlitos Zataráin el pasado domingo.

Carlitos, fiel a las instrucciones de los editores de área de deportes, se hizo presente en el acceso a Estrella del Mar, pero después de un rato, le manifestaron que no podía acceder porque no se había autorizado su entrada.

En solidaridad con Carlitos y como parte del bloqueo del que fuimos objeto (nosotros somos Noroeste), dejamos de lado los comentarios para manifestarnos en contra de esa resolución que sólo afecta a quienes le interesa que se publique información relevante del deporte, máxime que se trata de un evento que congregó al alrededor de 150 familias que acudieron de 4 estados para ver en acción a sus retoños.

Lástima que eso ocurra en una institución como Estrella del Mar del que, en lo personal, tenemos mucho que agradecer por las atenciones de sus funcionarios, que seguramente desconocen quién fue el causante de este desaguisado...

