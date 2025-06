Lo bueno, lo malo y lo imperdible en el regreso de la NFL

La expansión internacional de la liga

¿Qué no te debes perder?

Entre lo imperdible de esta semana inaugural está el posible debut de Aaron Rodgers con los Acereros, enfrentando ni más ni menos que a los Jets, su ex equipo. Aún no está 100% confirmado y el hecho de que Rodgers aún no haya firmado es característico de un tipo al que no le han importado en absoluto las actividades de la temporada baja durante bastante tiempo.

Si sucede, será uno de los momentos más comentados del fin de semana. Otro encuentro que promete emociones es el Lions contra Packers en Lambeau Field, un clásico de la NFC Norte que suele definirse por detalles y jugadas clave.

Así arranca la NFL 2025: con partidos que podrían marcar tendencia para el resto de la temporada, con viejas rivalidades renovadas y nuevas historias por contar.