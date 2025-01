En la Liga de Expansión MX, Dorados de Sinaloa vivió un torneo de Apertura 2024 donde, bajo la dirección de Sebastián “El Loco” Abreu , el equipo mostró una gran mejoría y una buena propuesta de juego. Aunque no logró avanzar a la semifinal, el equipo dejó buenas sensaciones y parece encaminado hacia un futuro prometedor, con un plantel joven y lleno de talento.

El deporte en Sinaloa no ha sido ajeno a la violencia que ha afectado al estado en los últimos meses. La inseguridad ha obligado a la cancelación de varios eventos deportivos, y muchas ligas han tenido que implementar protocolos especiales para proteger a los participantes.

Cárdenas fue separado de sus funciones debido a una infracción al código de ética, tras no presentarse a un encuentro clave. El árbitro había sido designado para ser el cuarto árbitro en el Clásico Regio entre Tigres y Rayados, pero no asistió al partido, lo que provocó su despido y dejó una mancha en su carrera profesional.

Mala temporada en las Grandes Ligas para los beisbolistas sinaloenses

El 2024 no fue un buen año para los peloteros sinaloenses en Grandes Ligas. Julio Urías, ex estrella de los Dodgers de Los Ángeles, tuvo un año complicado, ya que en septiembre se difundió un video relacionado con el presunto abuso a su pareja, lo que generó gran controversia. El lanzador de Culiacán no ha jugado desde el 2023 y su regreso a la Gran Carpa parece cada vez más incierto.