MÉXICO._ “Este galardón es sin duda una de mis máximas satisfacciones, porque lo recibo en nombre de toda la sociedad sinaloense, que a través de 53 años me ha brindado su apoyo como periodista, no solo en el tema deportivo, sino de otros géneros.

Luego apuntó que quienes se han dedicado a la crónica deportiva, se ven premiados como todo atleta que llega a nivel profesional.

“El premio es que, aparte de lo ya apuntado, todavía nos pagan por lo que hacemos como profesionistas”, dijo con una amplia sonrisa, convertida en carcajada.

Señaló que lo que ha cosechado a través de 53 años de ejercer el periodismo, si bien no es producto de la casualidad, tampoco ha sido un objetivo y citó parafraseando lo escrito en la biblia.

“Esto ha llegado por añadidura”.

Toño Velázquez, que fue inmortalizado al Salón de la Fama del Deporte Municipal de Culiacán, cuatro años atrás, ha recibido premios por sus trabajos, tanto en lo deportivo como en reportajes especiales y en los últimos tres años le dedicó buena parte de su tiempo a investigar el nacimiento, desarrollo y crecimiento del futbol de Sinaloa, plasmado en el libro de su autoría “Un Siglo del Futbol en Sinaloa”, de cuyos ejemplares ya están en manos de los practicantes de este deporte a mil 126 de los mil 130 impresos.

Finalmente, ante una pregunta que no dejan de “dispararle”, fue claro al señalar: “para nada, escribir es para mí a estas alturas de mi vida es solo placer, los intereses económicos quedaron atrás, es algo así como una adicción y ahora le debo añadir que se trata de utilizar mejor mis ratos de ocio, el tiempo libre, que es mucho, en un pasatiempo que beneficie a la sociedad, así es que no, no es hora del retiro, continuaré escribiendo mientras mis neuronas me lo permitan”.