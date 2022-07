El culichi, de 30 años de edad, habla sobre el rival que tendrá este 22 de julio en el Polideportivo Juan S. Millán.

“Sé que mi rival es de Mazatlán, que es aguerrido y fajador, que va para adelante, de hecho, ya me mandó un mensaje y me dijo que viene por mí, pues aquí lo vamos a esperar. Aquí lo espero el día 22, lo vamos a destrozar”, dijo.

Carlos Iván Cebada Chávez tiene el honor de haber sido el primer boxeador de la promotora Estilo Mexicano Box, y cuenta la historia de como llegó a las filas de ésta.

“Yo conocí a los fundadores de la promotora porque trabajé en un gimnasio y ellos eran clientes, después ellos abrieron su gimnasio y ocupaban a alguien, hablé con ellos y me aceptaron, les pedí que me dieran la oportunidad y me dijeron que sí, entrenaba con ellos mientras trabajaba al mismo tiempo.

“Ahí me comentaron que querían hacer una promotora de boxeo, y como conocían ya mi trabajo me preguntaron que si quería ser su peleador y yo acepté. De hecho, yo soy el primer peleador de la promotora y eso es un gran orgullo”, comentó Cebada Chávez.

El boxeador culichi sueña aún con ser campeón del mundo y para ello busca mayores retos día con día, es por eso que buscará salir con las manos en alto este 22 de julio, y después buscar una revancha con Jesús ‘Balita’ López.

“Como todo boxeador, aspiro a ser campeón del mundo. Primero quiero ganar este 22 de julio, y después quisiera ir por la revancha ante el ‘Balita’, ojalá que me la dé muy pronto. Y si no se puede la revancha no hay problema, me gustaría también pelear fuera de Culiacán”.

Carlos Iván Cebada Chávez hizo una cordial invitación para la afición sinaloense a que asistan a presenciar una de las mejores veladas boxísticas del año, este 22 de julio en la capital del estado.

“Los invito a todos este 22 de julio a la función ‘Box al estilo mexicano’, esperen guerra, esperen emoción, vamos por el nocaut, espero volver con todo”.

Los boletos para dicha función podrán ser adquiridos a partir del lunes 18 de julio, teniendo como puntos de venta el Polideportivo Juan S. Millán y en el gimnasio Emboxgym, en la colonia Las Quintas, o en el teléfono 6673 50 75 88 o mensaje a Instagram @estilomexicanobox.

Los costos son los siguientes: en zona general 2 por 200 pesos, zona preferente 2 por 600 pesos, y la zona VIP 2 por mil 100 pesos.