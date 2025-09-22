Logran judocas ‘patasalada’ cinturón negro

MAZATLÁN._ La visita del Shihan Juan Gerardo Guerrero Ortiz, director de grados y de kata de la Federación Mexicana de Judo, enmarcó la Evaluación de Cinturones Negros realizada en el Salón de Usos Múltiples del Imdem.

Diez aspirantes a cinturones negros primer dan y 2 a segundo dan, de Sinaloa y Nayarit, se reunieron en el puerto para someterse a una evaluación exhaustiva.

Los participantes originarios de Culiacán, Rosario, Mazatlán y Tepic, demostraron un alto nivel técnico y comprensión de las técnicas fundamentales del judo, como proyecciones (nage-waza) e inmovilizaciones (katame-waza), durante el proceso que culminó en un examen en el que se les calificó su habilidad y conocimiento previo a otorgarles el Primer Dan.

Alejandro Treviño Morales, presidente de la Asociación de Judo de Nayarit, así como el mazatleco, César Eduardo Ramírez Sarabia, alcanzaron el Segundo Dan, mientras que el Sensei, Froilán Gerardo Delgado Solórzano (UAS Culiacán), y el Sensei, Eduardo Rivera Medina, éste último entrenador de la selección estatal, estuvieron presentes en el evento.

Los ukes de apoyo, Julio César Rojas Pineda y Federico Javier Torres Juárez, tuvieron un papel fundamental en el examen, ya que su capacidad para recibir la técnica de manera segura y colaborativa permitió que los aspirantes desarrollaran y perfeccionaran sus movimientos para obtener el nivel de cinturón negro.

El presidente de la Asociación Estatal de Judocas de Sinaloa agradeció el apoyo de la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación, por recuperar y optimizar el rendimiento físico de los atletas durante los cuatro días de trabajo.

JUDOCAS QUE COMPLETARON EL EXAMEN

Ian Xavier Torres Gómez (Mazatlán)

Mario Balam Torres Gómez (Mazatlán)

Josué Tonatiuh Torres Martínez (Mazatlán)

Pilar Meza Martínez Andrés Josué Delfín Rodríguez (Mazatlán)

Karina Ximena Meda Ibarra (Mazatlán)

Mía Paola Madrid Velázquez

Angélica Aide Delgado Ramírez

Víctor Nezahualcóyotl Mendoza Betancurt

Héctor Rodolfo Sánchez Vásquez (Mazatlán)

César Eduardo Ramírez Sarabia (Mazatlán)

Alejandro Treviño Castro