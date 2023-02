En el tiempo transcurrido desde que Lonzo Ball, base de Chicago Bulls, sufrió un desgarro en el menisco izquierdo el pasado mes de enero de 2022, los detalles que rodearon a su rehabilitación y recuperación se han vuelto más preocupantes, y todo ha llegado a un final lógico para esta temporada 2022-2023.

El martes 21 de febrero de 2023, los Bulls informaron que el ex Lakers y Pelicans no jugará en lo que resta de la temporada, quedando en blanco en eta 2022-2023.

“Pese a haber hecho incrementos significativos en su fortaleza y funcionalidad en los últimos meses, Lonzo sigue experimentando disconformidades que limitan el desempeño en su participación en actividades relacionadas al baloncesto. Considerando el tiempo que se necesita para el acondicionamiento para regresar a jugar y el contexto actual de la temporada, no regresará en este curso”, informó Arturas Karnisovas, Vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Baloncesto de los Bulls.

Y agregó: “El foco será ponerle fin a su disconformidad para regresar por completo en la temporada 2023-2024”.

El último partido de Lonzo Ball fue el 14 de enero de 2022, frente a los Warriors.

¿Qué lesión tiene Lonzo Ball?

En enero, a Ball se le dio un plazo de recuperación de seis a ocho semanas, pero el joven de 24 años se encontró con numerosos contratiempos que lo mantuvieron fuera por el resto de la temporada regular, así como de la breve carrera de Chicago en los Playoffs. Un periodo que finalizó más de tres meses después del procedimiento inicial.

Mientras los Bulls se preparaban para el inicio de la pretemporada se reveló que Ball no estaba con el equipo sino en Los Ángeles preparándose para someterse a otra cirugía en la rodilla izquierda. Debido a que no pudo asistir al Media Day, el base se reunió virtualmente con los periodistas y explicó que la cirugía era la única opción, ya que “realmente no puedo correr ni saltar. Y hasta que pueda hacer esas cosas, no puedo jugar”.

El análisis de un experto médico sobre la lesión de Lonzo Ball

Dada la naturaleza preocupante de la línea de tiempo de la lesión de Ball, The Sporting News contactó al experto médico Dr. Michael S. George del Centro Ortopédico KSF en Houston, quien analizó más de cerca las posibles causas de las lesiones de Lonzo Ball y lo que significa para su futuro.

¿Por qué Lonzo Ball se sometió a otro procedimiento de rodilla?

“Lonzo Ball se sometió a una cirugía artroscópica de rodilla izquierda, también llamada endoscopio de rodilla. Esta es la misma articulación por la que fue intervenido en enero y esta es su tercera operación en ese mismo lugar.

“Se informó que la cirugía en enero fue para tratar un desgarro de menisco. La recuperación habitual para una intervención de este tipo suele ser de cuatro a seis semanas. El hecho de que no pudiera regresar a finales de la temporada sugiere que la rodilla aún tenía problemas residuales. Esto podría ir desde una inflamación continua hasta más desgarros de meniscos, daño del cartílago y artritis”.

¿Debería haber preocupaciones a largo plazo en torno al historial reciente de lesiones de Lonzo Ball?

“La causa exacta de sus síntomas continuos determinaría su resultado a corto y largo plazo. Si la rodilla no ha desarrollado daño en el cartílago o artritis, entonces se espera que se recupere por completo de la reciente intervención sin problemas a largo plazo. Si hay problemas con el cartílago de la articulación, entonces este podría ser un inconveniente que se mantenga”.

¿Cuándo podemos esperar que Lonzo Ball vuelva a jugar después de su última operación de rodilla?

“Se informó que sería reevaluado en cuatro a seis semanas, lo que sugiere que esta operación fue un simple desbridamiento de tejido inflamado o desgarro de menisco, a diferencia de un procedimiento quirúrgico más complejo”.

“Incluso si esta cirugía resuelve su problema, es probable que le lleve más tiempo recuperarse que una artroscopia de rodilla típica, ya que no ha podido jugar plenamente durante mucho tiempo”.

(Con información de NBA)