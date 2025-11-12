Los Ángeles 2028, con atletismo diario y final femenil de 100m desde el primer día

“Los deportistas y los aficionados de todo el mundo ahora tendrán todo lo que necesitan para planificar una inolvidable experiencia olímpica”.

“Con el inicio del registro para la compra de entradas en enero de 2026, es momento de planificar a qué eventos quieres asistir, qué deportes tendrás más cerca y qué momentos históricos no te quieres perder”, declaró Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28 el miércoles, 12 de noviembre, en palabras recogidas por los organizadores.

LA28 desveló el calendario completo de competición por eventos de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles , incluido cuándo se disputará cada final y detalles en todos los deportes y sedes confirmadas.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán los más grandes de la historia, con 36 deportes y 51 disciplinas en 49 sedes de competición repartidas por 18 zonas de la región de Los Ángeles y Oklahoma City.

La Ceremonia de Apertura se celebrará el 14 de julio de 2028, y la Ceremonia de Clausura tendrá lugar el 30 de julio de 2028.

Las novedades en el calendario incluyen el regreso del triatlón como primer evento de medalla, como sucedió en Sídney 2000. La primera campeona olímpica de LA28 será coronada en la final femenina de triatlón, que se celebrará en Venice Beach.

Las finales femenina y masculina de los 100 metros planos se celebrarán en los Días 1 y 2 de competición respectivamente, después del histórico intercambio de orden entre las competencias de atletismo y natación. El atletismo se celebrará durante la primera semana, mientras que la natación será en la segunda.

Eso significa que los últimos campeones olímpicos de LA28 serán coronados en natación, poco antes de la Ceremonia de Clausura.

Una poderosa plataforma para las mujeres deportistas

Los Juegos Olímpicos de LA28 batirán el récord de mujeres deportistas olímpicas: por primera vez en la historia, cada deporte de equipo tendrá el mismo número o mayor de equipos femeninos, y el 50.5 por ciento del total de cuotas para deportistas serán para mujeres, repartidas entre los 36 deportes y 51 disciplinas.

El Día 1 de competición verá el mayor número de finales olímpicas femeninas disputadas en un solo día: desde la final femenina de triatlón a las finales de 100 metros o lanzamiento de peso en atletismo, pasando por la categoría de -48 kg en judo, la espada individual en esgrima, el kayak individual en piragüismo en esprint, el rugby 7 o la final de rifle de aire a 10 metros en tiro deportivo.

Eventos que subrayarán la importancia de las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Súper Sábado – Récord de finales olímpicas en un día

El Día 15 de competición será la jornada con más acción de los Juegos de LA28.

En lo que promete ser uno de los fines de semana más memorables de la historia, el ‘Súper Sábado’ verá 26 finales de medalla repartidas en 23 deportes.

Esto incluye 15 partidos por las medallas de oro o bronce en deportes de equipo, y finales en 15 deportes individuales, que coronarán nuevos campeones olímpicos en atletismo (maratón), baloncesto, BMX freestyle, boxeo, ciclismo en pista, cricket, escalada deportiva, futbol, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, hípica, hockey sobre hierba, lacrosse, lucha, natación, natación artística, piragüismo en esprint, softbol, taekwondo, tenis de mesa, voleibol y voleibol playa.

Regresos y debuts olímpicos en LA28

Otro de las novedades destacadas es el regreso del beisbol y el softbol al programa olímpico, presentes en Tokio 2020 y ausentes en Paris 2024. Las finales están previstas para los Días 5 y 16 de competición respectivamente.

El torneo olímpico de beisbol comenzará el Día -1 (el día anterior a la Ceremonia de Apertura), usando una nueva ventana de competición que facilitará la presencia de los jugadores de la MLB en el torneo olímpico.

El cricket también vuelve al programa olímpico por primera vez en más de un siglo. La final femenina será el Día 6, mientras que la final del torneo masculino será el Día 15.

El lacrosse, que estuvo presente por última vez en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 (aunque fue deporte de exhibición en Ámsterdam 1928, Los Ángeles 1932, y Londres 1948, volverá en LA28. Las finales masculina y femenina se disputarán el Día 15.

Además de regreso de estas disciplinas, los Juegos Olímpicos de LA28 supondrán el debut del flag football (futbol bandera) y el squash, que se estrenarán en el Día 1 de competición.

Los primeros campeones olímpicos de flag football serán coronados los Días 7 (masculino) y 8 (femenino), mientras que los campeones femeninos y masculinos de squash se definirán en los Días 9 y 10 respectivamente.

También se sumarán seis nuevos eventos mixtos, que traerán un aire nuevo a algunas disciplinas.

Es el caso del tiro con arco compuesto por equipos mixtos (Día 7); el relevo mixto 4x100 m en atletismo (Día 3); el evento de gimnasia artística por equipos mixtos (Día 11); el doble mixto en remo costero (Día 11); la competencia de golf por equipos mixtos (Día 10); y el evento por equipos mixtos de tenis de mesa (Día 15).

(Con información de Olympics)