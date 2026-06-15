Los Bulls fichan a Tiago Splitter como nuevo entrenador jefe

Los Chicago Bulls alcanzaron este lunes un acuerdo con el brasileño Tiago Splitter para que se convierta en el nuevo entrenador de la franquicia, según adelantó la cadena ESPN.

Splitter, que en su carrera de jugador militó en el Baskonia antes de competir en la NBA con los San Antonio Spurs, Atlanta Hawks y Filadelfia 76ers, reemplazará a Billy Donovan en el banquillo de los Bulls.

El brasileño convenció a la dirección deportiva de Chicago tras sus resultados al frente de los Portland Trail Blazers, de los que fue entrenador interino en el último curso.

Splitter llevó a los Blazers a los ‘playoffs’ tras un balance de 42-40 en la temporada regular.

Tomará las riendas de unos Bulls que pretenden relanzarse tras cuatro años sin clasificarse para los ‘playoffs’.