Los Hornets extienden su racha triunfal

El protagonista de la tarde fue Brandon Miller , quien firmó 26 puntos y lideró la ofensiva local. Desde la banca, Collin Sexton encestó cinco triples y terminó con 21 puntos, mientras que LaMelo Ball aportó 16 unidades, ocho rebotes y ocho asistencias para sostener el ritmo del equipo.

En el Spectrum Center, los Charlotte Hornets lograron su sexta victoria consecutiva al imponerse 111-106 a los San Antonio Spurs , alcanzando su mejor racha en casi una década. La última vez que habían enlazado siete triunfos fue en marzo de 2016.

Los Spurs tuvieron como máximo anotador a Dylan Harper con 20 puntos, mientras que Victor Wembanyama fue contenido durante gran parte del encuentro, cerrando con 16 puntos y ocho rebotes.

Charlotte llegó a tener ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto, pero San Antonio reaccionó con tres triples consecutivos de Harrison Barnes y una bandeja de De’Aaron Fox tras pérdida de balón, reduciendo la diferencia a solo dos puntos con menos de cinco minutos por jugar. Sin embargo, los visitantes nunca lograron tomar la delantera.

El cierre fue dramático: con 36 segundos en el reloj y los Hornets arriba por tres, los árbitros inicialmente marcaron falta sobre Miller en un intento de triple. Tras revisión, la decisión se convirtió en salto entre dos, ganado por Wembanyama gracias a su altura, aunque la jugada no cambió el destino del partido.

Charlotte resistió y selló un triunfo que confirma su gran momento en la temporada.