Los Knicks cumplieron con la lógica y luego de batallar contra unos Bucks absolutamente disminuidos, terminaron quedándose con la victoria por 102-96. Sin embargo, el saldo de la noche no fue para nada positivo para los de Tom Thibodeau, quienes sufrieron una importante lesión de uno de sus jugadores más importantes: Mitchell Robinson.

El joven pivote cayó mal mientras defendía un intento de posteo de Brook Lopez en el primer cuarto y rápidamente se tomó su pie derecho, siendo retirado del campo para no regresar. El diagnóstico no tardó en llegar y fue el peor posible para Robinson: fractura de su pie derecho. El interno será reevaluado cuando los Knicks regresen a New York, pero claramente hablamos de una lesión que lo mantendrá afuera de las canchas durante un tiempo prolongado.

Nerlens Noel, quien ya titularizó en 17 partidos de esta campaña, será seguramente quien tome el lugar de Robinson en la alineación titular. Pero claro, más allá de que el ex OKC puede darle al equipo algunas características similares, el bajón para los Knicks será considerable, sobre todo por lo que el nacido en Louisiana daba en el costado defensivo, tanto como protector del aro como a la hora de defender tiros externos.

Volviendo al encuentro contra Milwaukee, la actuación de New York tampoco fue positiva más allá de la victoria. Y es que hablamos de unos Bucks sin ninguna de sus figuras y obligados a salir con un cuadro inicial conformado por Sam Merrill, Axel Toupane, Thanasis Antetokounmpo, Jordan Nwora y Brook Lopez. Para Merrill, Toupane y Nwora se trató de la primera titularidad de sus carreras, mientras que para Thanasis, fue la tercera.

De hecho, tan apretado resultó el trámite que restando 1:20 el marcador estaba igualado en 96. Una bomba de Alec Burks adelantó a los Knicks por tres y ni Bryn Forbes ni Antetokounmpo lograron volver a empatar el resultado con sus intentos desde el perímetro, permitiendo que RJ Barrett sentencie la historia desde la línea.

El mejor del ganador acabó siendo justamente Burks, autor de 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Mientras que Barrett lo siguió con 19 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, pero con bajos porcentajes de cancha: 8 de 22. A su vez, fue importante lo que aportaron los bases suplentes: 13 tantos para Derrick Rose e Immanuel Quickley.

La temporada 2020-2021 está aquí, el NBA League Pass es tu lugar para mirar la acción, y ahora lo puedes hacer gratis por aquí. 7 días de prueba sin cargo. Partidos en vivo y on demand. La oportunidad de mirar todo en tu dispositivo favorito.

¿Cómo logró Milwaukee mantenerse en partido hasta el final? Con buena defensa y sobre todo, con la gran actuación de sus aleros: Nwora terminó con 21 puntos y 10 rebotes, mientras que el mayor de los Antetokounmpo sumó 23 unidades, 10 rebotes y 5 asistencias. Para ambos se trató de la máxima anotación en sus carreras NBA, por un campo de diferencia.

La derrota deja a Milwaukee con marca de 29-16, todavía terceros en el Este, mientras que los Knicks mejoraron a 24-22 y se mantienen en la quinta posición.