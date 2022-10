Eso tampoco significaba que fuera a quedarse pero los Lakers tampoco han sabido encontrar un traspaso.

Se hablaba de los Pacers de Indiana y de un intercambio por Myles Turner y Buddy Hield o incluso de los Nets de Brooklyn y Kyrie Irving, pero los Lakers, con su mánager general Rob Pelinka a la cabeza, se han mostrado muy tozudos a la hora de desprenderse de sus elecciones de draft para los próximos años.

Ham ha insistido en que cuenta con Westbrook como uno de sus pilares y ha flirteado con la posibilidad de que sea el líder de la segunda unidad desde el banquillo, pero todo el ruido en torno al base amenaza con enturbiar el curso de los angelinos desde el principio.

“Que los Lakers me quieran o no aquí no importa realmente, honestamente. Mi trabajo es ser un profesional y presentarme al trabajo como siempre he hecho. Hacer mi trabajo de la mejor manera que sé y ya está”, resumió Westbrook en el inicio de la pretemporada.