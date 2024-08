Los pares dominaron la jornada de este sábado para los golfistas mexicanos en la penúltima jornada del stroke play masculino de París 2024.

Un clima nublado con vientos movidos exigieron un poco más a los golfistas para ajustar los drives, tal como le paso al jalisciense Carlos Ortiz, que en todos los par cinco quedó desde sus primeros golpes a más 150 metros del hoyo. Le costó marcar birdies e incluso le pasó factura el doceavo hoyo con un bogey.

En este tercer día en el campo Golf Nacional el mexicano quedó en la posición 23 con un golpe bajo par, por lo que descendió cuatro lugares respecto a la jornada del viernes y actualmente suma 208 golpes totales, lo que le genera una sensación de contrastes.

“Al final tuve una buena jornada, no es el resultado que me hubiera gustado, siento que se pudieron haber dado mejor las cosas, pero bueno, no se pudo y mañana cerraremos con todo”, afirmó el atleta tras salir de su último hoyo.

La jornada de este sábado tuvo contrastes agridulces para Abraham Ancer que terminó en la posición 38 tras terminar con par el día, dos bogeys e igual número de birdies.