Los Dallas Cowboys tienen un nuevo mariscal de campo suplente para Dak Prescott.

Los Cowboys están adquiriendo a Joe Milton III y una selección de séptima ronda del draft de 2025 (No. 217) en un intercambio con los New England Patriots a cambio de una selección de quinta ronda del draft de 2025 (No. 171), informó el jueves Ian Rapoport de NFL Network Insider, según fuentes informadas de la situación.