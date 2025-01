Los Raiders contratan a Pete Carroll como su próximo entrenador en jefe

A sus 73 años, Carroll se convierte en el entrenador en jefe de mayor edad en la historia de la NFL, asumiendo el reto de revitalizar a una franquicia que no ha ganado un título divisional ni un partido de postemporada desde 2002.

Con un impresionante récord de 170-120-1, Carroll ha liderado anteriormente a los New York Jets, New England Patriots y Seattle Seahawks, donde dejó una huella imborrable con la famosa defensa "Legion of Boom".

Su mantra de "Siempre competir" será fundamental en Las Vegas, especialmente con el nuevo propietario minoritario Tom Brady a bordo. Sin embargo, el desafío es considerable, ya que el equipo enfrenta preocupaciones sobre su plantilla, especialmente en el lado ofensivo y la búsqueda de un mariscal de campo.

Con la selección número 6 en el próximo Draft de la NFL, los Raiders esperan que la experiencia de Carroll impulse su rendimiento y los lleve de regreso a la contienda.