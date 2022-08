Únicamente en el tercer cuarto y al final del cuarto, los Jaguars opusieron algo de resistencia, pero lo que sí hay que mencionar es que con Doug Pederson por lo menos se ve un poco más de orden de lo que se vio en las dos temporadas anteriores.

Será la próxima semana cuando la pretemporada continúe, con los partidos del 11 de agosto, con el New York Giants vs. New England Patriots y el Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens.

(Con información de NFL en español)