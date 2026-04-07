Los Raptors vencen al Heat, un resultado que asegura la clasificación de Miami para el torneo de repesca

TORONTO._ Scottie Barnes anotó 25 puntos, Brandon Ingram terminó con 23 y los Toronto Raptors derrotaron a Miami 121-95 el martes por la noche, un resultado que aseguró la clasificación del Heat para el torneo de repesca por cuarta temporada consecutiva.

Jakob Poeltl anotó 17 puntos para los Raptors (44-35), quienes se colocaron a un juego de Atlanta, que no jugó, por el quinto puesto en la lucha por los playoffs de la Conferencia Este. Toronto busca su primera participación en los playoffs desde 2022 y lidera la carrera por un juego sobre Filadelfia (43-36), que ocupa el sexto y último puesto garantizado en el Este.

RJ Barrett anotó 16 puntos y Jamal Shead repartió 11 asistencias desde el banquillo para Toronto.

Una racha de 19-2 de los Raptors en la primera mitad convirtió una desventaja de dos puntos en una ventaja de 13, y Toronto mantuvo la diferencia de dos dígitos prácticamente durante el resto del partido.

Andrew Wiggins anotó 24 puntos para Miami (41-38), que ahora probablemente necesita ganar sus últimos tres partidos para tener alguna posibilidad real de salir del décimo puesto de cara al torneo de repesca por segundo año consecutivo.

Tyler Herro y Norman Powell anotaron 14 puntos cada uno para el Heat. Bam Adebayo, quien anotó 83 puntos para Miami el mes pasado contra Washington, se limitó a siete puntos con un 2 de 14 en tiros de campo, y el Heat sufrió su novena derrota en sus últimos 12 partidos.

Toronto mejoró su récord a 3-0 contra el Heat esta temporada. Los Raptors solo han barrido a Miami en una serie de temporada regular en dos ocasiones: con un marcador de 4-0 contra el Heat en las temporadas 2007-08 y 2018-19. Buscarán repetir la hazaña el jueves, cuando ambos equipos concluyan la serie de dos partidos en Toronto.

Los Raptors mejoraron su récord a 13-4 contra equipos de la División Sureste esta temporada.