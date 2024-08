La estrella mexicana Saul ‘Canelo’ Álvarez ha comentado que los organismos reguladores no le dirán qué es lo que tiene que hacer en este momento de su carrera. El tapatío afirma que los títulos no convierten a un boxeador en una superestrella sino todo lo contrario.

La IBF quería que el campeón unificado de las 168 libras, Canelo (61-2-2, 39 KO’s) defendiera su título contra el designado como aspirante oficial al cubano William Scull, un boxeador desconocido del que los fanáticos han oído hablar y que se ha plantado ante el título sin rivales importantes en currículum. No es de sorprender que Canelo mirase a otro lado y terminara perdiendo su título de la IBF, pero eso le importa poco.

El poco conocido Scull es sólo un ejemplo de un organismo sancionador que elige a un boxeador con rivales de ‘medio pelo’ para que Canelo defienda su título. Otro ejemplo es el actual boxeador obligatorio de la WBA, Édgar Berlanga, un púgil con victorias sobre rivales débiles y un récord invicto fabricado de 22-0.

El boricua Berlanga se diferencia poco de Scull porque no ha tenido que pasar por el desafío de enfrentarse a boxeadores importantes en las 168 libras para ganarse el puesto de aspirante oficial que tiene en la WBA.

“Hay niveles. Hay estrellas y hay superestrellas. Ellas dan prestigio a los títulos, los títulos no las hacen a ellas. Ya lo hicieron De La Hoya, Floyd Mayweather, Mike Tyson o Julio César Chávez, cuando estás en esos niveles, son ellos los que hacen el campeonato, no el campeonato a ellos”, declaró Canelo Álvarez hablando sobre los títulos que no hacen que un peleador sea una estrella en el boxeo.

Hay muchos campeones en el boxeo, y la gran mayoría tienen pocos seguidores y nunca serán superestrellas. El problema es que hay demasiados organismos reguladores y ahora es más fácil ganar un título mundial sin tener que enfrentarse a rivales de calidad como antiguamente.

Para que el boxeo mejore, los cuatro organismos reguladores deben ser marginados e ignorados por los aficionados, con el objetivo de conseguir que solo haya un campeón por división.

Con un campeón por división, los boxeadores necesitarían superar las dificultades de antaño en lo que a rivales se refiere para conseguir un título mundial, y cuando finalmente lo lograran, serían más populares.

“¿Quién es William Scull? Nunca he oído hablar de él. No voy a hacer lo que la IBF quiera. Voy a hacer lo que quiera porque lo merezco, por todo lo que he hecho”, declaró Canelo, en reacción a que la Federación Internacional de Boxeo le retirase su título de peso Supermedio por no haberlo defendido contra su poco conocido aspirante oficial William Scull.

(Con información de Aebox)