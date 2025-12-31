Los Warriors cierran el 2025 con triunfo espectacular en Charlotte

Los Golden State Warriors despidieron el año con una victoria vibrante sobre los Charlotte Hornets por 132-125, en un partido que se convirtió en una exhibición ofensiva. Ambos equipos superaron el 50 por ciento de efectividad en tiros de campo y el 40 por ciento en triples, pero los visitantes marcaron la diferencia con 24 triples, igualando su mejor registro de la temporada con un 49 por ciento de acierto.
Curry brilla en su regreso a casa
Stephen Curry lideró a los Warriors con 26 puntos y cinco triples, igualando a Brandin Podziemski, quien también encestó cinco desde larga distancia. El partido tuvo un sabor especial para Curry, que volvió a Charlotte, ciudad donde jugó en la secundaria y en la universidad, y donde ahora una salida de autopista lleva su nombre. El base alcanzó además un hito histórico: fue la 400ª vez en su carrera que anota al menos cinco triples en un partido, muy por delante de James Harden (214).
El brasileño Gui Santos protagonizó un segundo cuarto perfecto, con 11 puntos y tres triples sin fallo. Además de su efectividad, destacó en defensa con un bloqueo y en ataque con un rebote ofensivo que culminó en un triple desde la esquina.
Respuesta de los Hornets
Los Warriors llegaron a tener ventaja de 15 puntos, pero LaMelo Ball lideró la reacción local con 12 puntos en el tercer cuarto, todos desde el perímetro y sin fallar. Junto a Brandon Miller, que terminó con 33 puntos, los Hornets lograron recortar distancias y poner en aprietos a Golden State.
Podziemski y el banquillo deciden
En el último cuarto, Podziemski encestó tres triples en apenas cuatro minutos para devolver la ventaja a los Warriors. El banquillo de Golden State fue clave, superando al de Charlotte por 61-29. Jimmy Butler III aportó 19 puntos y Draymond Green firmó su mejor marca del curso con 12 asistencias.
El veterano Al Horford alcanzó los mil triples en su carrera, convirtiéndose en apenas el séptimo jugador en la historia de la NBA en lograr la doble marca de 1000 triples y 1000 tapones, junto a leyendas como LeBron James, Dirk Nowitzki y Kevin Garnett.
Lo que viene
Con cinco victorias en sus últimos seis partidos, los Warriors arrancarán el 2026 con un desafío mayúsculo: recibir al campeón defensor, el Oklahoma City Thunder, en el Chase Center este viernes.