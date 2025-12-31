Los Warriors cierran el 2025 con triunfo espectacular en Charlotte

Los Golden State Warriors despidieron el año con una victoria vibrante sobre los Charlotte Hornets por 132-125, en un partido que se convirtió en una exhibición ofensiva. Ambos equipos superaron el 50 por ciento de efectividad en tiros de campo y el 40 por ciento en triples, pero los visitantes marcaron la diferencia con 24 triples, igualando su mejor registro de la temporada con un 49 por ciento de acierto.

Curry brilla en su regreso a casa

Stephen Curry lideró a los Warriors con 26 puntos y cinco triples, igualando a Brandin Podziemski, quien también encestó cinco desde larga distancia. El partido tuvo un sabor especial para Curry, que volvió a Charlotte, ciudad donde jugó en la secundaria y en la universidad, y donde ahora una salida de autopista lleva su nombre. El base alcanzó además un hito histórico: fue la 400ª vez en su carrera que anota al menos cinco triples en un partido, muy por delante de James Harden (214).