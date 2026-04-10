Luchador Alberto ‘N’ podría recibir hasta cinco años de prisión

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que el luchador mexicano Alberto ‘N’ podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión en caso de ser encontrado culpable de presunta violencia familiar contra su pareja sentimental.

La fiscal María Manuela García Cázares explicó que la penalidad va de uno a cinco años de cárcel y confirmó que el acusado volverá a estar frente a un juez este sábado, cuando se presenten pruebas y se determine si es vinculado a proceso. En esa audiencia también se definirá si continúa en prisión preventiva o puede seguir el proceso en libertad.

El caso se judicializó tras la detención realizada el lunes 6 de abril por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de que la víctima solicitara apoyo a la línea de emergencia. La mujer presenta lesiones en un ojo y un brazo, aunque se encuentra fuera de hospitalización.

La SSPC de San Luis Potosí detalló que el individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

La atención mediática ahora se centra en este proceso judicial que involucra a uno de los luchadores más reconocidos del país.