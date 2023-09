“Me ilusiona muchísimo. Desde el día en el que me lo dijeron tenía ganas de estar ahí pronto. Me emociono porque es mi casa, he jugado allí siete años, he vivido allí, lo he conocido todo allí. Madrid me dio la vida, el poder estar aquí ahora. Estoy muy emocionado de poder estar de vuelta”, afirmó.

Antes de ese reencuentro con la afición de Madrid, Doncic se pondrá al frente de los Mavericks en dos partidos de preparación (5 y 7 de octubre) en Abu Dabi contra los Minnesota Timberwolves.

Salvo los Wolves (que tuvieron su Media Day el jueves) y los Mavericks, el resto de equipos de la NBA se presentarán ante los medios este lunes 2 de octubre.