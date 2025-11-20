Luxación de cervicales

Las luxaciones de las facetas articulares cervicales son lesiones originadas por flexión y rotación excesivas que pueden ocasionar problemas neurológicos.

Amigo lector de Noroeste, el dolor de cervicales (nuca) es una sintomatología que la mayoría de la población lo ha sufrido en alguna etapa de la vida. Esta estructura está compuesta tanto de tejido blando como duro, y cada uno de ellos tiene su función, y al sufrir alguna alteración, la sintomatología puede ser localizada o a distancia, va a depender de la rama nerviosa lesionada, puede ser tolerable e incapacitante.

Las luxaciones de las facetas articulares cervicales son lesiones originadas por flexión y rotación excesivas que pueden ocasionar problemas neurológicos. Una luxación unilateral de la faceta puede originar cierto estrechamiento del conducto raquídeo y del agujero de conjunción. Como una luxación unilateral suele dar por resultado menos de 50% de luxación anterior del cuerpo vertebral, alrededor de 75% de los casos no presentan afección neurológica, ya que el estrechamiento no es suficiente para afectar la médula.

El hombre es un ente que tiene 206 huesos, 4000 tendones, 650 músculos y 900 ligamentos, de todos estos los que se encuentran en la columna cervical van a dar estabilidad de la misma, pero cuando el individuo hace movimientos anti natura, estos se ven forzados a la fisiología normal de su función.

Una de las causas en la actualidad son los movimientos exagerados (por ponerse de cabeza aplicando toda la fuerza y carga del cuerpo sobre cervicales, otra en el “tronar” cervicales ya que estos son procedimientos a ciegas), luego entonces, para que alguien le mueva sus cervicales tiene que tener el conocimiento sobre los arcos de movimiento, y de esta manera no causar daño, o si este se presenta sea el menor posible para la función cervical.

Las luxaciones bilaterales de la faceta articular dan origen a mucho mayor estrechamiento del conducto raquídeo que la luxación unilateral y el cuerpo vertebral suele presentar una luxación anterior de más de 50%. Debido a este mayor grado de luxación, cerca del 85% de los pacientes sufre lesiones neurológicas. Dado que la porción cervical de la columna depende principalmente de ligamentos para su estabilidad, las luxaciones bilaterales de la faceta articular, que producen desgarro de los ligamentos, raras veces curan apropiadamente como para restablecer la estabilidad de la raquis; de manera que si no se da el tratamiento adecuado, hay el riesgo de daño ulterior.

Las luxaciones bilaterales pueden ocurrir en cualquier nivel, pero son más comunes en cervical cinco, cervical seis, el nivel en torno al cual se tiene lugar el mayor movimiento (a excepción de la articulación especializada en C1, C2).

Cuando las lesiones en columna cervical son severas existen múltiples alteraciones en la funcionalidad de los diferentes órganos y sistemas (recordemos que el ser humano normalmente tiene 43 pares de nervios 31 espinal y 12 pares craneales) y cada uno tiene su inervación y función. Los nervios cervicales, cuando son afectados pueden y afectan las actividades cotidianas, por ejemplo, cuando a causa de la lesión se da sección completa de la médula en el nivel neurológico de cervical para arriba. Es incompatible con la vida del individuo, a menos que este reciba respiración artificial permanente. La afección de los niveles neurológicos de C4 a C5 puede producir grados de insuficiencia respiratoria que pueden poner en peligro la vida del paciente en presencia de una enfermedad pulmonar relativamente leve.

Cuando se sospecha de luxación de cervicales en sus facetas, si hay que derivar al paciente con el especialista (neurocirujano, traumatólogo), hágalo inmediatamente, porque entre más rápido se tenga el diagnóstico de certeza y el manejo sea el adecuado, las complicaciones van a ser menores, aunque si el daño es irreversible se procederá al manejo conservador donde la calidad de vida se lo mejor. Uno de los aditamentos en el manejo de estos pacientes es el uso de silla de ruedas, muletas y en otros la postración en cama.

Cuando se da rehabilitación es necesarios que este profesional tenga conocimiento de la fisiología de la función del sistema nervioso.