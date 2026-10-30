$!Luz Daniela Gaxiola y Rosa María Guerrero ganan el Premio Estatal del Deporte Sinaloa 2026

CULIACÁN._ Quedaron definidos los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2026, luego de darse a conocer los resultados de la votación en las diferentes modalidades, donde destacan nuevamente las ciclistas Luz Daniela Gaxiola González y la paratleta Rosa María Guerrero Cázarez, quienes vuelven a obtener este reconocimiento a su trayectoria y resultados deportivos. En la modalidad de Deporte Convencional, Luz Daniela Gaxiola González, de Ciclismo, se llevó el primer lugar con 30 puntos, seguida por Jorge Adán Cárdenas Estrada, de levantamiento de pesas, con 18 unidades, mientras que María Esmeralda Hernández Salinas, de powerlifting, ocupó la tercera posición con 11 puntos.

En Entrenador Convencional, Jesús Alfredo Lerma Martínez, de softbol, obtuvo el primer sitio con 28 puntos. El segundo lugar fue para Aureliano Jorge Huie Molinet, de levantamiento de pesas, con 20 unidades, y Jesús Moreno Salas, de karate, finalizó en la tercera posición con 10 puntos.

Por su parte, en Deporte Paralímpico, Rosa María Guerrero Cázarez, de paratletismo, encabezó la votación con 27 puntos, seguida por Juan Diego García López, de parataekwondo, con 23 unidades. Edilene Quintero Montoya, también de paratletismo, se ubicó en el tercer puesto con cinco puntos.

En la categoría de Entrenador Paralímpico, Francisco Javier Galarza Meraz, de paratletismo, se adjudicó el primer lugar con 27 puntos. Juan Antonio Castellanos Velarde consiguió la segunda posición con 17 unidades, mientras que Pedro Martín Astorga Carrillo terminó tercero con 16 puntos.