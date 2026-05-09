$!Mamás mazatlecas celebran su día con máster class de taekwondo

MAZATLÁN._ La defensa personal y la actividad física son importantes para las “reinas de la familia”, por lo que el Comité Municipal de Taekwondo realizó una máster class para las mamás de los deportistas, en la cancha del Parque Martiniano Carvajal.
Más de 30 madres tuvieron un festejo previo a su día con un entrenamiento de la disciplina que consistió en un calentamiento global, así como prácticas de golpes y patadas; muchas de ellas mostraron grandes actitudes, destacó Jesús Antonio Reyes del Ángel, maestro con grado de cinta negra, séptimo dan.
“Más que ser un evento para concentrar gente, es para sembrar la semilla en todas las madres de que el taekwondo es una opción para desarrollarse físicamente; si bien no en un nivel competitivo, sino formativo, para sentirse bien, en búsqueda de la salud y la tranquilidad mental”, expresó Reyes del Ángel.
Las madres de familia, que siempre dan todo su apoyo a sus amados taekwondoines, ahora fueron las protagonistas sobre el tatami.
Al finalizar la actividad del Día de la Madre, el comité realizó visorías de talento, de cara a las próximas competencias en las que los artemarcialistas representarán al puerto.