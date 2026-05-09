$!Mamás mazatlecas celebran su día con máster class de taekwondo

MAZATLÁN._ La defensa personal y la actividad física son importantes para las “reinas de la familia”, por lo que el Comité Municipal de Taekwondo realizó una máster class para las mamás de los deportistas, en la cancha del Parque Martiniano Carvajal.

Más de 30 madres tuvieron un festejo previo a su día con un entrenamiento de la disciplina que consistió en un calentamiento global, así como prácticas de golpes y patadas; muchas de ellas mostraron grandes actitudes, destacó Jesús Antonio Reyes del Ángel, maestro con grado de cinta negra, séptimo dan.