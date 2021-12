El nombre de Manu sobresale en ese listado de 15 por varios motivos. Para empezar, es el único que aparece en el primer año en el que es elegible. Los otros 15 ya habían tenido oportunidades previas de ser inducidos, pero no fueron aprobados por el Comité. Ginóbili tendría entonces la chance de ingresar al Salón de la Fama como el único first ballot (entrar en su primer año de elegible), una condición que suelen cumplir los mejores jugadores de la historia de la competencia.

De esa lista de otros 14 nombres, solamente Tom Chambers figura con su primera nominación. Aunque claro, a diferencia de Ginóbili, Chambers es nominado dos décadas después de lo que fue su primer año de elegibilidad (se retiró en 1998), una señal que no es la más positiva de cara a sus chances de aprobación. Si bien el hecho de que sea nominado por primera vez también marca que los votantes han cambiado su opinión sobre el nacido en Colorado en relación a años anteriores.

Los otros 13 candidatos NBA ya recibieron una o más nominaciones previas, sin conseguir los votos necesarios para ingresar al Hall of Fame. Hablamos de Chauncey Billups, Muggsy Bogues, Marcus Camby, Michael Cooper, Mark Eaton, Michael Finley, Richard Hamilton, Tim Hardaway, Mark Jackson, Marques Johnson, Shawn Marion, Buck Williams y John Williamson. Veremos si alguno de ellos tiene más suerte que en clases anteriores.

Ahora bien, siendo que Manu es el único posible first ballot entre los candidatos como jugadores NBA, ¿puede esto significar una buena señal de cara a sus chances de ingreso? Obviamente que cada caso es estudiado en profundidad por los votantes de manera individual, sin tener en cuenta el contexto de la clase... pero sea producto de la casualidad o de cualquier otro tipo de influencia en la toma de esa decisión, lo cierto es que es muy inusual encontrar una clase de inducidos sin uno de esos nombres de entrada automática.

En el 2021 lo vimos con Chris Bosh y Paul Pierce, quienes entraron en su primer año de elegibilidad. En el 2020 con Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett. En 2018 con Ray Allen, Grant Hill, Steve Nash y Jason Kidd. En 2017 con Tracy McGrady. En 2016 con Allen Iverson, Shaquille O’Neal y Yao Ming. En 2015 con Dikembe Mutombo. En 2014 con Alonzo Mourning. En 2013 con Gary Payton.

En ese tramo, el único año en el que no hubo un first ballot fue el 2019, aunque sí ingresaron nombres de años anteriores como Vlade Divac, Bobby Jones, Sidney Moncrief, Jack Sikma o Paul Westphal. Y es que ingresen en su primer año o no, normalmente el Comité Norteamericano le da su aprobación a un puñado de jugadores: en las últimas diez clases, el promedio es de 3.1 ingresos por año, con topes de cinco y mínimo de uno.

(Con información de NBA México)