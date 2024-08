MÉXICO._ Llegó el deportista que logró cautivar a todo un país. El boxeador sinaloense Marco Alonso Verde Álvarez regresó a México luego de su aventura en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró medalla de plata.

El originario de Mazatlán fue recibido con todos los honores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde un número considerable de aficionados le dio una cálida bienvenida.

Al grito de “Marco, Marco”, el también conocido como “El Green” se dejó apapachar por todos, repartiendo autógrafos al estilo de un “rockstar”.

Notablemente emocionado, Verde Álvarez compartió el momento al lado de sus familiares, quienes estuvieron apoyándolo desde el graderío de Roland Garros en tierra parisina.

“Agradezco a todos los que me acompañaron pelea a pelea. El recibimiento que me han dado me da mucha satisfacción”, se escucha decir al mazatleco en los videos que circularon en redes sociales.

De igual manera, comentó que dio todo lo que tenía en busca del oro, pero al final, se tuvo que conformar con el metal de plata.

“Hice todo lo que tenía que hacer, di todo de mi y aunque no pude quedarse con el oro, tuve la bendición de poder obtener una medalla”, comentó.

Se desconoce aún la fecha en que Verde Álvarez llegará a Mazatlán, en donde se espera que reciba un recibimiento de grandes dimensiones por parte de los mazatlecos, en donde se contempla hasta un desfile por el malecón.