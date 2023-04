MAZATLÁN._ El pugilista sinaloense Marco Alonso Verde Álvarez se declara listo para asistir a su tercer campeonato mundial, en Uzbekistán del 1 al 14 de mayo, junto a la selección nacional de boxeo.

El seleccionado nacional viajará el 27 de abril a la sede mundialista, donde confía en lograr buenos resultados, gracias a la preparación realizada y a su experiencia de dos mundiales.

“Estamos listos, cumplimos con el campamento, ya me siento más que nada listo, ya es mi tercer mundial, no me puedo sentir mejor, me siento mejor que los anteriores, la preparación ha sido dura como siempre. Mis expectativas son altas, y por supuesto que voy por el primer lugar”, dijo el originario de Mazatlán, quien asiste a este evento como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.