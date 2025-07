El ex medallista de plata de los pasados Juegos Olímpicos sostendrá su segundo combate en el terreno de paga, pero primero en su tierra.

“Desde que llegamos de Arabia (Saudita) seguí con la preparación, no descansé, tenía rápido la siguiente pelea. Hoy (sábado) fue mi último entrenamiento duro, ya cerré preparación”, expresó Verde Álvarez durante una videoconferencia ante varios medios de comunicación.

“Tengo bastante que no peleo por acá. Contento de volver a mi estado, siento que la gente me va a apoyar bastante por darles esa medalla olímpica y venir en esta nueva etapa.

Aunque su debut en México le hubiera gustado que fuera en su tierra natal Mazatlán, está contento de hacerlo en su estado tras varios años de no pelear en Culiacán.

Adelantó que la función en Mazatlán de fin de año que se ha manejado aún no quiere pensar en ella y quiere primero ir combate por combate, puesto que después estará siendo parte de la función de Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas.

“Me dijo (Canelo) que tengo todo el apoyo, que no me preocupara, que tengo mucho apoyo por parte de él. Contento de sentir ese apoyo. Próximamente conocerlo, hablar más con él, hasta de sparring también para que me dé más consejos. Al final, él está donde yo quiero estar, es esa gente que quiero escuchar”.