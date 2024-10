“Es un cambio drástico. Es algo que estoy plenamente consciente, así que lo vamos a ver con mi entrenador, qué tipo de entrenamientos, etcétera... Me quedo con Eddy, como mi mánager y representante; voy a seguir con mi entrenador”, señaló el “Green” en entrevista para Claro Sports.

El orgullo de la colonia Montuosa se unirá al reconocido Canelo Team bajo la dirección de Eddy Reynoso . Aunque es consciente de que la transición no será fácil, Verde está decidido a enfrentar el desafío.

Por el momento, planea continuar sus entrenamientos en Mazatlán, complementándolos con sesiones en Estados Unidos junto al equipo de Reynoso, con la esperanza de forjar una exitosa carrera en el boxeo profesional.

Asimismo, el pugilista sinaloense reveló que incursionará en el boxeo profesional en el peso Medio, pues considera que por sus condiciones físicas es lo más óptimo.

“Lo más seguro es que sea peso Medio porque peso Súper Welter, creo que ya no lo doy; sería complicado porque vamos a pensar a futuro al final de cuentas, puede que lo dé, pero ya en unos dos años puede que embarnezca más porque tengo 22 años y ya no lo logré dar, así que mi visión va a ser el peso Medio”, agregó.

Aunque aún no ha definido quién será su primer rival, tiene claro que desea que su debut se lleve a cabo en su natal Mazatlán. Para él, pelear en su ciudad representa una oportunidad única de conectar con su gente y demostrar su talento ante un público que lo ha apoyado desde sus inicios.

“Me gustaría mi tierra, por supuesto, porque al final, creo que puede ser la primera y última vez que pelee en mi tierra, en Mazatlán, porque mi visión, pues es grande o sea pelear por supuesto en Mazatlán, pero también pelear en todo México, en Estados Unidos y darle eso, el debut a mi municipio, a Mazatlán, donde yo crecí, eso sería para mí genial”.

Marco Verde expresó que no siente presión por ser campeón del mundo en el corto plazo. Agradeció sinceramente las palabras de aliento del ex pugilista Alfonso Zamora, quien también fue medallista olímpico y campeón del mundo.

“Iré paso a paso, no me voy a apresurar por ganar un título mundial, tengo 22 años, así que voy a ir paso a paso, y sí, al final, él dijo que yo puedo ser el que rompa esa racha, no puedo estar más contento de que él dijo esas palabras”.