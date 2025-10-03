$!Marco Verde e Hilda Gaxiola comparten experiencias en la UAS

MAZATLÁN._ Los ex seleccionados de Juegos Olímpicos, Marco Alonso Verde Álvarez e Hilda Gaxiola Álvarez, participaron en la edición 25 del Congreso de Medicina del Deporte UAS que este viernes llegó a su fin, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ambos ex olímpicos fueron conferencistas con el tema “Atletas Universitarios de Doble Carrera”.

Los dos también universitarios transmitieron un poco de su andar en el deporte amateur y en el caso de Verde Álvarez ya en el terreno profesional, y al final atendieron varias preguntas del público presente en el recinto. Gaxiola Álvarez participó en la disciplina de voleibol en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004, mientras que Verde Álvarez obtuvo medalla de plata en boxeo en los pasados Juegos de París, Francia 2024. Los dos sinaloenses coincidieron en que los deportistas no nacen sino se hacen con el paso del tiempo, del trabajo y esfuerzo por destacar en algo. “El trabajo es en base en equipo, nada puede ser individual, con todo y que haya deportes individuales, todos necesitamos de un equipo a tu lado. Empecé jugando beisbol y ahí me enseñé a trabajar en equipo”, enfatizó Verde Álvarez.

Gaxiola Álvarez puntualizó que el trabajo multidisciplinario es vital para alcanzar los resultados esperados. Tanto Verde Álvarez como Gaxiola Álvarez recalcaron la importancia de estudiar una carrera para tener el respaldo académico por lo que se pueda presentar a lo largo del tiempo en una carrera profesional deportiva.