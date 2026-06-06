Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene el invicto en Tijuana

TIJUANA._ Marco Verde dio otro paso firme en su ascendente carrera profesional al derrotar por nocaut técnico en el quinto round a David “Superman” Camacho, en la pelea estelar de la función organizada por Zanfer Boxing y Clase y Talento en el Auditorio Fausto Gutiérrez.
Con el triunfo, el pugilista mazatleco mantuvo su paso perfecto en el profesionalismo y elevó su récord a seis victorias sin derrota con tres nocauts.
La pelea, pactada a ocho rounds en las 162 libras (73.4 kilogramos), mostró desde los primeros episodios el dominio del medallista olímpico mexicano, quien impuso condiciones gracias a su velocidad, precisión y variedad de golpes.
En el primer asalto, Verde encontró rápidamente la distancia adecuada para conectar sólidos derechazos que hicieron retroceder a Camacho, mientras que en el segundo capítulo castigó con frecuencia la zona media de su rival para disminuir su capacidad de respuesta.
El capitalino intentó reaccionar en el tercer round y logró conectar algunos golpes aislados, pero el sinaloense mantuvo el control de las acciones y continuó marcando el ritmo del combate.
Durante el cuarto asalto, el mazatleco soltó constantes combinaciones, haciendo daño al rival y se quedó cerca de derribarlo.
La definición llegó en el quinto episodio. Verde incrementó la intensidad de sus combinaciones y arrinconó a Camacho contra las cuerdas con una ofensiva constante que obligó al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico cuando quedaban 55 segundos del round, evitando un mayor castigo para el peleador capitalino.
La victoria confirma el sólido arranque profesional del boxeador mazatleco, quien continúa acumulando experiencia y demostrando las cualidades que lo han convertido en una de las principales promesas del boxeo mexicano.
Con seis triunfos consecutivos y actuaciones cada vez más dominantes, Marco Verde sigue avanzando en su proceso de desarrollo dentro del pugilismo profesional y se perfila para enfrentar retos de mayor exigencia en los próximos meses.