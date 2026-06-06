Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene el invicto en Tijuana

TIJUANA._ Marco Verde dio otro paso firme en su ascendente carrera profesional al derrotar por nocaut técnico en el quinto round a David “Superman” Camacho, en la pelea estelar de la función organizada por Zanfer Boxing y Clase y Talento en el Auditorio Fausto Gutiérrez.

Con el triunfo, el pugilista mazatleco mantuvo su paso perfecto en el profesionalismo y elevó su récord a seis victorias sin derrota con tres nocauts.

La pelea, pactada a ocho rounds en las 162 libras (73.4 kilogramos), mostró desde los primeros episodios el dominio del medallista olímpico mexicano, quien impuso condiciones gracias a su velocidad, precisión y variedad de golpes.

En el primer asalto, Verde encontró rápidamente la distancia adecuada para conectar sólidos derechazos que hicieron retroceder a Camacho, mientras que en el segundo capítulo castigó con frecuencia la zona media de su rival para disminuir su capacidad de respuesta.