$!Marco Verde regresa al ring en Guadalajara

El próximo 14 de marzo en la Perla Tapatía será la función.

Marco Alonso Verde Álvarez tendrá su primer combate de este 2026 en Guadalajara.

El regreso al ring del ‘ Green’ ya está definido.

El pugilista local (4-0) sostendrá su quinta pelea como profesional, después de un 2025 en el que debutó en el profesionalismo tras su paso exitoso como amateur y que redituó en una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Falta por conocerse el rival del orgullo de la Colonia Montuosa, mismo que en los próximos días deberá a salir a la luz.

Este siguiente compromiso en tierras jaliscienses puede marcar el inicio del aumento de rouds en la carrera del porteño, subiendo a los ocho asaltos.

Verde Álvarez tuvo su pasada pelea en diciembre de 2025, con sede en el Centro de Usos Múltiples, lugar que marcó su presentación en el terreno de paga ante su afición local.

El boxeador de casa se impuso por decisión al estadounidense Raphael Igbokwe.