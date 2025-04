“Contento, contento de mi debut, estamos en preparación, a cerrar en 20 días, listo para dar un buen espectáculo. Ya queda menos del mes, no puedo estar más que contento, la preparación sigue en Mazatlán con mi entrenador Radamés (Hernández) y mi mánager Eddy (Reynoso), así que listo para mi debut”, expresó el medallista olímpico de plata en París 2024.

El joven sinaloense se ha ganado el respeto y el cariño del público, algo que no pasó desapercibido para él, ya que cientos de personas que asistieron a la Clase Nacional de Boxeo buscaron su firma y foto.

“Contento, nunca me había tocado, muy contento por recibir ese apoyo de la gente, de esa energía, se siente muy bonito. Es algo muy bonito compartir con toda la gente, con Sinaloa, feliz que el próximo año se repita”, agregó.

Verde Álvarez se mostró feliz por compartir la Clase Nacional de Boxeo con pugilistas importantes como Pedro “Pedrín” Guevara, Omar Chávez y Maricela “Baby” Quintero, entre otros.

“Eso me da más felicidad, estar con esa clase de boxeadores, porque al final somos un equipo, somos un mismo estado, eso me da mucha alegría. Sería muy bonito que sea año con año y traer más boxeadores, no solo de Sinaloa”.