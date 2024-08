“Él me forjó así que sin él yo no estaría aquí porque él me dio todo este crecimiento a lo que he llegado hasta hoy gracias a lo que él me implantó, la dedicación que tuvo conmigo, no puedo estar más contento, él es como mi segundo padre y siempre agradecido con todo”, expresó el pugilista.

Este viernes, salió la noticia de que Verde tenía una lesión en la mano derecha, pero fuentes cercanas al pugilista informaron que no es de gravedad.

La pelea entre Marco Verde y Nishant Dev se celebrará este sábado en punto de las 11:48 horas tiempo de Sinaloa, con todos los ánimos del país lanzando las buenas vibras al “Green” para asegurar una medalla de bronce histórica para el puerto.