$!Marco Verde triunfa en su debut profesional en casa

Verde Álvarez llevó el combate al terreno que más le convenía y poco a poco fue mermando el ímpetu de su contrincante.

El mazatleco debutó con triunfo por decisión unánime frente al estadounidense Raphael Igbokwe , en la pelea estelar en el Centro de Usos Múltiples.

Igbokwe utilizó al inicio de la refriega su jab que le dio ciertos dividendos, hasta que el mazatleco decidió golpear en las zonas blandas y eso comenzó a inclinar la balanza de su lado.

Con el apoyo en todo momento de la afición del CUM, el orgullo de la colonia Montuosa mejoró con sus embates y una sólida combinación de golpes.

El medallista olímpico de París 2024 en el segundo round inflamó el párpado izquierdo del peleador de origen nigeriano y a partir de ahí el porteño fue el amo y señor de la velada.

Al concluir los seis rounds de la pelea en 164 libras, Verde Álvarez obtuvo el veredicto por decisión unánime con tarjetas a su favor de 60-54, 60-54 y 60-54.

“Gracias a toda la afición por venir a la función, por apoyarme a mi y a todo el talento mazatleco que hoy estuvo aquí. Gracias por venir y vamos por buen camino para ir en camino a un título mundial”, dijo Verde Álvarez al término del combate.

Gana ‘Zorrito’

El originario de San Diego, California, Diego “Zorrito” Luna, venció por nocaut técnico en el primer round al duranguense Héctor Vargas. La pelea se efectuó en peso Ligero.

El californiano salió con la presión desde el campanazo inicial y no paró hasta derribarlo en tres ocasiones. El réferi intervino tras la última caída para detener el combate.

Luna colocó su marca en 8-1-1 y su oponente 10-11-0.

Femenil

La debutante puertorriqueña Alani López empezó con el pie derecho al doblar por decisión unánime a la hidrocálida Ana Karen Márquez (0-2).