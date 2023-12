Macías Gutiérrez dijo que no sabía si en realidad merecía el galardón, pero reconoció el esfuerzo y agradeció a las personas involucradas en el proceso.

“No sé si me lo merezco o no, pero las ganas se le echan. Muchas gracias al profesor Juan (Castellanos) por invitarme al deporte adaptado, por invitar a mi hijo y permitirme ser parte de. Gracias al Imdem y muchas gracias al Presidente Municipal”, aseguró.

“Agradecer a los padres de familia de los atletas, agradecer a mi familia y este reconocimiento no es únicamente para mí, es un reconocimiento para todos los que pertenecemos a ese equipo universitario, es un reconocimiento para la universidad”.

“Gracias al Imdem por todo el apoyo que me han brindado siempre de la mano conmigo. Juan Castellanos muchas gracias por estar siempre pendiente de mí, Fabiola muchísimas gracias, a toda mi familia por estar presente, los amo mucho papás por siempre estar apoyándome”, expuso.

“Llevamos 11 años ya en el box, empecé en el beisbol a la edad de 6 años y no sé, creo que me gustaron más los golpes, creo que tenía eso en la sangre y estoy muy orgulloso de que hicimos historia mi papá y yo por ser la primera pareja padre e hijo en asistir a unos Juegos Olímpicos, y creo que lo que me ha llevado hasta aquí es la disciplina, luchen por sus sueños y por supuesto que vamos por una medalla”, finalizó Marco Verde.