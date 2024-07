Los parciales de este encuentro fueron 11-3, 11-7, 11-3 y 11-5.

Los errores no forzados marcaron la pauta del encuentro en donde el mexicano admitió que debió estar más alerta ante los embates del oponente.

“No sentí tanta presión es algo un poco raro, no sentí tanta presión, posiblemente me hubiera gustado sentir un poco más para estar un poco más alerta; yo creo que me metí como en una nube, una especie de burbuja donde estaba muy concentrado en mí mismo”, comentó al finalizar el encuentro.

Madrid dice así adiós a su segunda participación en una justa veraniega. En Río 2016, el medallista panamericano fue eliminado por el eslovaco Wang Yang en la primera ronda.