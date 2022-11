“Gracias Guadalajara, estoy viviendo momentos increíbles, ser madre y ahora este reconocimiento. Este deporte me dejó grandes momentos y todo siempre fue positivo, es por ello que anuncio mi retiro oficial del taekwondo”, declaró la ex taekwondoín.

Posteriormente, Chayito Espinoza publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida.

“Quiero compartir algo muy especial con todos ustedes. En los últimos días, he vivido experiencias maravillosas desde el nacimiento de mi bebé. Me siento bendecida y afortunada de que nació fuerte y saludable. Sin duda, la maternidad ha venido a mostrarme sentimientos que nunca antes había experimentado y una capacidad de amar, que no sabía que tenía. Me siento una mujer plena, feliz y agradecida. Y desde este profundo sentimiento de gratitud, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva”, escribió la guasavense...

“El Taekwondo seguirá siendo parte esencial en mi vida, pero desde otro lugar. Pronto les compartiré nuevos retos en los que estoy trabajando y que me llenan de emoción e inspiración”.