“Llevo un año en el taekwondo, me siento muy emocionado porque es la primera vez que salgo de México, es mi primer evento internacional y siento que me va a ir muy bien, mi categoría es -70 kilogramos, los rivales son muy fuertes, pero se puede, todo es posible; es muy motivacional para mí entrenar con las profesoras María Espinoza y Jannet Alegría, porque me enseñan técnicas que yo nunca había probado y confío mucho en ellas”, destacó a la Conade.

“Tuve que volver a reclasificarme para poder competir en este Clasificatorio, porque no había competido desde Tokio 2020 y me siento muy contento, muy motivado, siempre he dicho que nunca es tarde para cumplir los sueños y que no hay límites, así que hay que disfrutar lo que hacemos”, afirmó el subcampeón de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

“Mi objetivo principal es clasificar a los que serían mis segundos Juegos Parapanamericanos, trabajamos muy duro y vamos por ese objetivo. Estuve casi un año inactivo porque después de Tokio tuve una lesión, pero valió la pena por esa gran experiencia, ahora regreso con mucha motivación de volver a tomar el camino otra vez”, reconoció el originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien inició en la disciplina a los 15 años.