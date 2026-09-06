$!Mariana Valenzuela hace historia: la mazatleca ficha por el Benfica y jugará la EuroCup Femenina

La basquetbolista sinaloense Mariana Valenzuela ha dado el salto más importante de su trayectoria deportiva al confirmarse su incorporación al Benfica Femenil de Portugal.
A través de sus redes sociales, el club luso le dio la bienvenida oficial a la jugadora originaria de Mazatlán, quien está lista para escribir un capítulo inédito en el deporte ráfaga nacional.
El aterrizaje de la porteña en el viejo continente representa un doble hito para México. Además de consagrarse como la primera jugadora azteca en firmar profesionalmente en el circuito portugués, Valenzuela será la pionera nacional en disputar la EuroCup Women 2026-2027, conocida como la “Champions League” del baloncesto femenino europeo y una de las vitrinas de mayor exigencia a nivel mundial.
El inicio de su aventura europea está marcado para este próximo 25 de septiembre, cuando el equipo dispute la Copa Nacional.
Brillo colegial y consolidación tricolor
La mazatleca llega a Lisboa con un gran ritmo competitivo tras un verano de intensa actividad, respaldada por un currículum destacado tanto en el baloncesto universitario de Estados Unidos como en el ámbito internacional.
Paso por la NCAA: Tras formarse en Montverde Academy y jugar para Florida State University (2021-2025), Valenzuela vivió una última campaña brillante con Seton Hall, donde promedió 12.3 puntos y 7.2 rebotes en 32 partidos, siendo incluida en el All-Big East First Team de 2026.
Pieza clave del Tricolor: Seleccionada mayor desde 2022, ha disputado torneos como la AmeriCup (2023 y 2025). En 2025 fue nombrada MVP y mejor poste del Campeonato COCABA donde México se coronó, y en 2026 fue fundamental para obtener la medalla de plata en el Torneo Preclasificatorio Olímpico (promediando 11.8 puntos y 8.4 rebotes).