$!Mariana Valenzuela hace historia: la mazatleca ficha por el Benfica y jugará la EuroCup Femenina

La basquetbolista sinaloense Mariana Valenzuela ha dado el salto más importante de su trayectoria deportiva al confirmarse su incorporación al Benfica Femenil de Portugal. A través de sus redes sociales, el club luso le dio la bienvenida oficial a la jugadora originaria de Mazatlán, quien está lista para escribir un capítulo inédito en el deporte ráfaga nacional.

El aterrizaje de la porteña en el viejo continente representa un doble hito para México. Además de consagrarse como la primera jugadora azteca en firmar profesionalmente en el circuito portugués, Valenzuela será la pionera nacional en disputar la EuroCup Women 2026-2027, conocida como la “Champions League” del baloncesto femenino europeo y una de las vitrinas de mayor exigencia a nivel mundial. El inicio de su aventura europea está marcado para este próximo 25 de septiembre, cuando el equipo dispute la Copa Nacional.