$!Marshawn Lynch, arrestado por conducir en estado de ebriedad (VIDEO)

Se dieron a conocer nuevos detalles sobre el arresto por manejar bajo influjo del alcohol del ex corredor de los Seattle Seahawks , Marshawn Lynch , a principios de esta semana en Las Vegas.

El oficial notó que el automóvil no estaba funcionando, pero el automóvil tenía un botón para encender y las llaves estaban con el conductor.

Lynch le dijo al oficial que “no estaba bebiendo y que no consume drogas, pero que robó el vehículo”, según los documentos.

El informe dice que el oficial que respondió le preguntó a Lynch si saldría del automóvil, él se negó y no cooperó. No se realizó una prueba de sobriedad de campo.

Lynch fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y llevado a la cárcel de Las Vegas.

La policía obtuvo una orden de allanamiento para obtener una muestra de sangre probatoria de Lynch después de que los documentos dijeran que “no cooperó o no estaba dispuesto a cumplir” y tuvo que usar una “silla de sujeción para extraer sangre”.

Fue fichado por conducir bajo la influencia y otras infracciones de tráfico relacionadas.

Los abogados de Lynch compartieron esta declaración el día que se publicó el informe policial:

“Marshawn no fue detenido por manejar alcoholizado. Más bien, el vehículo estaba estacionado de manera segura y no estaba en funcionamiento. Estamos seguros de que cuando se presenten todas las pruebas, esto no será un DUI según la ley de Nevada. Marshawn aprecia y está agradecido por la preocupación de todos y apoyo.”

(Con información de NFL)