“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (...) Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal Willars y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlin y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, comentó el saltador sobre el apoyo económico que recibió de distintas personas y organizaciones ajenas a quienes se encargan de la administración del deporte en nuestro país.

Balleza, también habló sobre sus planes a futuro fuera de la alberca.

“Mi mayor meta de Juegos Olímpicos, aparte, es ser director de mi estado en el deporte, ser director del Inde, ya lo he decretado a muchos, a mis ex directores del estado, siempre he querido ser director del Inde”, agregó.