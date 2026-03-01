$!Más de mil corredores participan en carrera a beneficio del Asilo La Inmaculada

MAZATLÁN._ Más de mil participantes de todas las edades se unieron a la Carrera Grupo Pinsa Pasión que nos Mueve Runners GP26, para apoyar causas sociales en la comunidad. El evento busca mejorar el entorno y la calidad de vida de la gente de la tercera edad en el Asilo La Inmaculada.







En la categoría Libre Femenil, Berenice de Jesús Chávez Islas se llevó la primera posición, seguida de Jazmín Osuna Ortega. Mientras que en la rama varonil José Ángel Favela Alarcón fue el ganador, Alfonso Rafael Álvarez Ríos arribó en segundo sitio y Ari Alejandro Bustamante Ibarra en tercero.

“Este tipo de eventos nos ayudan a motivarnos a seguir apoyando y poner nuestro granito de arena. La verdad que me sorprende y me da mucho gusto que este tipo de actividades con causa tengan este impacto y más, con este tipo de empresas responsables que brindan a la sociedad y a Mazatlán, algo muy bueno, como hacer conciencia y el apoyar a quienes más lo necesitan”, dijo Ezequiel Mora Bracamontes, director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, quien acudió a dar el banderazo de salida de la carrera pedestre. Todo lo recaudado en las inscripciones se donaron al asilo, ya la empresa absorbió el patrocinio del evento y el kit de corredor, indicó Irma Aréchiga, encargada de comunicación y eventos de Grupo Pinsa, para quien es una pasión promover este tipo de eventos, ya que a través de su movimiento se apoya a causas sociales y la gente se motiva a contribuir.









