$!Mazatlán define a sus nadadores en el Selectivo Municipal rumbo a Orgullo Nacional 2027

MAZATLÁN._ Con una gran participación y buen nivel competitivo, este fin de semana se llevó a cabo el Selectivo Municipal de Natación rumbo a Orgullo Nacional 2027, donde atletas de diferentes escuelas, academias y clubes buscaron los tiempos mínimos para conformar la selección mazatleca. El coordinador de Deporte Federado y Adaptado del Imdem, Enrique Rivera Ornelas, explicó que el objetivo es integrar un grupo de nadadores que representarán a Mazatlán en la etapa estatal, que se realizará en Los Mochis, del 20 al 22 de noviembre.

“Estamos seguros que conformaremos un buen grupo de nadadores y nadadoras que nos representarán dignamente en la etapa estatal que se va a llevar a cabo en Ahome. Alrededor de unos 60 nadadores son los que estarán participando en busca de marcas para lo que es su evento nacional”, dijo Rivera Ornelas. En representación de Ezequiel Mora Bracamontes, director del Imdem, el coordinador de Deporte Federado destacó que, de parte del Instituto Municipal del Deporte, se busca apoyar a los atletas en la realización de estos eventos y brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus habilidades físicas y obtener los mejores resultados posibles.





