$!Mazatlán domina el Pacífico Mexicano en aguas abiertas

MAZATLÁN._ Con dominio pleno del Pacífico Mexicano, la Selección Mazatlán impuso condiciones en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade de Aguas Abiertas, realizada en Playa Norte. La delegación “patasalada”, para encarar el selectivo, cerró su participación con 12 medallas obtenidas, siete de ellas de oro, tres de plata y un par más de bronce.

“El desempeño de los chicos estuvo muy bien. El mar presentó condiciones difíciles, afortunadamente el agua estuvo en buena temperatura y los muchachos cerraron la competencia haciendo un buen papel en las diferentes categorías convocadas”, dijo Adrián Valdez María, entrenador de la Selección Mazatlán. Sara Rubio Ruiz, en la categoría Sub 22, Yessenia Sandoval Peña y Kevin Gael Hanley Aguilar, en la 18-19 Años, así como Briana Camacho Lamas y Tláloc Tirado Humarán, en la 16-17 Años, además de Lixueliv Monroy López y Rafael Valverde Velázquez, en la división 14-15 Años, subieron a lo más alto del podio.