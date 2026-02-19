$!Mazatlán domina el Pacífico Mexicano en aguas abiertas

MAZATLÁN._ Con dominio pleno del Pacífico Mexicano, la Selección Mazatlán impuso condiciones en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade de Aguas Abiertas, realizada en Playa Norte.
La delegación “patasalada”, para encarar el selectivo, cerró su participación con 12 medallas obtenidas, siete de ellas de oro, tres de plata y un par más de bronce.
“El desempeño de los chicos estuvo muy bien. El mar presentó condiciones difíciles, afortunadamente el agua estuvo en buena temperatura y los muchachos cerraron la competencia haciendo un buen papel en las diferentes categorías convocadas”, dijo Adrián Valdez María, entrenador de la Selección Mazatlán.
Sara Rubio Ruiz, en la categoría Sub 22, Yessenia Sandoval Peña y Kevin Gael Hanley Aguilar, en la 18-19 Años, así como Briana Camacho Lamas y Tláloc Tirado Humarán, en la 16-17 Años, además de Lixueliv Monroy López y Rafael Valverde Velázquez, en la división 14-15 Años, subieron a lo más alto del podio.
La jornada presentó condiciones difíciles para los nadadores de los municipios de Culiacán, Navolato, Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán, con viento y algunas corrientes fuertes que hicieron que la prueba fuera más desafiante de lo esperado, por lo que algunos competidores tuvieron que abandonar la prueba, sin mayores complicaciones.
La siguiente parada para los nadadores de aguas abiertas será el Selectivo al Nacional que se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo, en Mérida, Yucatán.
RESULTADOS
Categoría 20-22 Años (10 KM)
Femenil
Sara Rubio Ruiz / Mazatlán / 3:16:15
María Zazueta Valenzuela/ Navolato / 3:40:10
Ana Regina Olivas / Navolato / 3:51:15
Varonil
José Tomas Cázares Corrales / Guasave / 3:28:53
Categoría 18-19 Años (10 KM)
Yessenia Sandoval Peña / Mazatlán / 3:22:35
Kevin Gael Hanley Aguilar / Mazatlán / 3:16:35
Juan Zazueta Valenzuela / Navolato / 3:46:35
José Ángel Bastidas / Culiacán / 3:52:30
Categoría 16-17 Años (7.5 KM)
Briana Camacho Lamas / Mazatlán / 2:09:03
Yuliana Zúñiga Soto / Culiacán / 2:19:50
Camila Nava Osuna / Mazatlán / 2:24:37
Tláloc Tirado Humarán / Mazatlán / 2:07:42
Pável Pano Romero / Mazatlán / 2:07:43
Axel Dariel Rodríguez Cervantes / Guasave / 2:46:39
Categoría 14-15 Años (5 KM)
Lixueliv Monroy López / Mazatlán / 1:25:47
Paola Bojórquez Helenes / Mazatlán / 1:37:35
Rafael Valverde Velázquez / Mazatlán / 1:24:14
Christian Lizárraga Vázquez / Mazatlán / 1:24:35
Leonardo Navarro Aranguré / Mazatlán / 1:24:35