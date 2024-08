Mazatlán FC fue el último de los equipos mexicanos que visaron su pasaporte a la siguiente ronda, luego del resultado donde Nashville SC cayera en penaltis ante el New England Revolution tras empatar 1-1 en tiempo regular.

De los siguientes partidos que se llevarán a cabo destacan poderosamente la atención los únicos entre equipos mexicanos, los cuales serán Tigres ante Pachuca y América contra Atlas. Cabe mencionar que las Águilas no participaron en la primera fase al tener su boleto directo a Dieciseisavos al haber sido el mejor equipo de la Liga MX la temporada pasada, honor que también tuvo el Columbus Crew por parte de la MLS.

Cabe mencionar que estos encuentros se llevarán a cabo esta misma semana a partir del próximo miércoles 7 de agosto.

Los dieciseisavos de final

Miércoles 7 de agosto

LAFC vs. Austin FC

19:30 Horas

Vancouver Whitecaps vs. Pumas

19:30 Horas

Jueves 8 de agosto

Inter Miami vs. Toronto

16:30 Horas

Tigres vs. Pachuca

18:00 Horas

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

19:30 Horas

San José Earthquakes vs. Necaxa

20:00 Horas

Viernes 8 de agosto

New York City FC vs. New England Revolution

16:30 Horas

Cincinnati vs. Santos Laguna

16:30 Horas

Orlando City vs. Cruz Azul

16:30 Horas

Columbus Crew vs. Sporting Kansas City

16:30 Horas

DC United vs. Mazatlán FC

16:30 Horas

Philadelphia Union vs. Montreal

16:30 Horas

St. Louis City vs. Portland Timbers

17:30 Horas

Toluca vs. Houston Dynamo

17:30 Horas

Juárez vs. Colorado Rapids

18:30 Horas

América vs. Atlas

19:00 Horas