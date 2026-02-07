$!Mazatlán mantiene viva la pelea por medallas en el estatal de ajedrez

CULIACÁN._ La lucha por las medallas en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la disciplina de ajedrez, continúa y la Selección Mazatlán mantiene a cinco ajedrecistas en la lucha directa por las preseas, así como a tres más con posibilidades, por lo que los representantes del puerto saldrán con todo este sábado a su última partida.
Josefina Lizárraga se impuso a la también mazatleca Astrid Osuna, por lo que se mantiene en la posición número 3 de la Sub 12 femenil. En la varonil, Manuel Vega le ganó al culiacanense Diego Notario y se subió al primer lugar de la clasificación.
En la Sub 16 femenil, Aimee Osuna derrotó a la representante de Ahome, Mariana Leal, para capturar el primer lugar hasta la cuarta ronda. Por su parte, Santiago Mercado y Mateo Velarde, lograron victorias y aún se mantienen con posibilidades, pero necesitarán ganar de gran manera y esperar combinación de resultados.
Paulina Esquivel logró un importante triunfo, mientras que Taidé Escobar hizo tablas, lo que las mantiene en las posiciones 9 y 11, respectivamente, de la clasificación en la Sub 20 femenil. En la rama varonil de la misma categoría, Miguel Rodríguez sufrió una derrota y bajó al tercer puesto general.
MAZATLECOS EN LA LUCHA
- Sub 12 femenil
3. Josefina Lizárraga / 3 puntos
- Sub 12 varonil
1. Manuel Vega Betancourt / 4 puntos
4. Roberto Gaytán / 4 puntos
5. Virat Kattel / 3.5 puntos
- Sub 16 femenil
1. Aimee Osuna / 3.5 puntos
- Sub 16 varonil
4. Mateo Velarde /4 puntos
5. Santiago Mercado / 4 puntos
- Sub 20 femenil
3. Miguel Rodríguez / 4 puntos