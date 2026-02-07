Más deportes
Mazatlán mantiene viva la pelea por medallas en el estatal de ajedrez

En Culiacán, la Selección Mazatlán sigue con fuerza en la Olimpiada Nacional Conade 2026, con cinco ajedrecistas en la lucha directa por preseas y tres más con posibilidades de meterse al podio en la última jornada
CULIACÁN._ La lucha por las medallas en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la disciplina de ajedrez, continúa y la Selección Mazatlán mantiene a cinco ajedrecistas en la lucha directa por las preseas, así como a tres más con posibilidades, por lo que los representantes del puerto saldrán con todo este sábado a su última partida.

Josefina Lizárraga se impuso a la también mazatleca Astrid Osuna, por lo que se mantiene en la posición número 3 de la Sub 12 femenil. En la varonil, Manuel Vega le ganó al culiacanense Diego Notario y se subió al primer lugar de la clasificación.

En la Sub 16 femenil, Aimee Osuna derrotó a la representante de Ahome, Mariana Leal, para capturar el primer lugar hasta la cuarta ronda. Por su parte, Santiago Mercado y Mateo Velarde, lograron victorias y aún se mantienen con posibilidades, pero necesitarán ganar de gran manera y esperar combinación de resultados.

Paulina Esquivel logró un importante triunfo, mientras que Taidé Escobar hizo tablas, lo que las mantiene en las posiciones 9 y 11, respectivamente, de la clasificación en la Sub 20 femenil. En la rama varonil de la misma categoría, Miguel Rodríguez sufrió una derrota y bajó al tercer puesto general.

MAZATLECOS EN LA LUCHA

- Sub 12 femenil

3. Josefina Lizárraga / 3 puntos

- Sub 12 varonil

1. Manuel Vega Betancourt / 4 puntos

4. Roberto Gaytán / 4 puntos

5. Virat Kattel / 3.5 puntos

- Sub 16 femenil

1. Aimee Osuna / 3.5 puntos

- Sub 16 varonil

4. Mateo Velarde /4 puntos

5. Santiago Mercado / 4 puntos

- Sub 20 femenil

3. Miguel Rodríguez / 4 puntos

