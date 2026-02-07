$!Mazatlán mantiene viva la pelea por medallas en el estatal de ajedrez

CULIACÁN._ La lucha por las medallas en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la disciplina de ajedrez, continúa y la Selección Mazatlán mantiene a cinco ajedrecistas en la lucha directa por las preseas, así como a tres más con posibilidades, por lo que los representantes del puerto saldrán con todo este sábado a su última partida.

Josefina Lizárraga se impuso a la también mazatleca Astrid Osuna, por lo que se mantiene en la posición número 3 de la Sub 12 femenil. En la varonil, Manuel Vega le ganó al culiacanense Diego Notario y se subió al primer lugar de la clasificación.