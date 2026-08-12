$!Mazatlán organiza Semana del Deporte con Medio Maratón 2027

Mazatlán se consolida como un destino relevante para eventos deportivos de gran escala. La realización de este tipo de competencias impulsa la participación ciudadana y fomenta la actividad física entre la población.

El evento, que se extenderá por tres jornadas, tiene como objetivo proporcionar una experiencia integral para los participantes. Incluye conferencias magistrales, entrega de kits y las dos pruebas atléticas principales.

MAZATLÁN._ Mazatlán se alista para recibir a cientos de atletas en la Semana del Deporte 2027 , un evento que integra Medio Maratón y Carrera 10K. Las actividades se realizarán del 29 al 31 de enero, ofreciendo una experiencia deportiva completa en el puerto.

El Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (Imdem) respalda la iniciativa, asegurando el apoyo logístico necesario.

“El Imdem estará al pendiente para poder recibir necesidades de la logística que están entablando, con el fin de actuar en tiempo y forma, para que estos eventos se lleven de la mejor manera”, indicó Freddy Cisneros González, coordinador de Ligas y Clubes del Imdem.

Cisneros González deseó éxito a los atletas locales y visitantes, destacando la oportunidad de sumarse y disfrutar de la experiencia deportiva que se ofrece.

Las actividades iniciarán el viernes 29 de enero con tres conferencias magistrales y una cena exclusiva. El sábado 30 continuarán las ponencias y se realizará la entrega de kits a los participantes.

El domingo 31 de enero culminará el evento con el Medio Maratón y la Carrera de 10 kilómetros. Ambas pruebas recorrerán el Malecón de Mazatlán con salida en el hotel El Cid a las 5:45 horas.

En el Medio Maratón se repartirá una bolsa de 234 mil pesos entre los tres primeros lugares de las categorías Libre, Sub Máster, Máster y Veteranos, en ambas ramas. La carrera de 10 kilómetros ofrecerá 129 mil pesos en premios para las mismas categorías.

Los costos de inscripción varían: 850 pesos para los primeros mil atletas, 950 pesos para los siguientes mil y 1 mil 50 pesos para los últimos mil lugares disponibles.

Los interesados en participar pueden registrarse en la plataforma digital cronohub.com/evento/sddeportemzt.