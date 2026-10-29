Mazatlán, presente en la President Cup de Boxeo

La Federación Mexicana de Boxeo anunció la incorporación formal del peleador mazatleco, Hugo Padilla Suárez, y del secretario de la Asociación de Boxeo del Estado de Sinaloa, José Luis Arámburo Llamas, en la delegación mexicana que participará en la President Cup 2026, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 5 de diciembre, en Estambul, Turquía.

El torneo, organizado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) será la punta de lanza del programa Elite de la organización, en donde se conjuntarán competencias de boxeo amateur y profesional.

Serán 14 las diferentes categorías de peso las que estarán en juego y el evento repartirá una bolsa de 3 millones de dólares.

Para Padilla Suárez será una oportunidad inmejorable para seguir levantando la mano en la Selección Mexicana de Boxeo y continuar con su preparación de cara al ciclo olímpico, instancia en la que el porteño tendrá que dar su mejor esfuerzo si quiere ser parte del camino a Los Ángeles 2028.

Además de los mazatlecos, también formará parte de la delegación mexicana el boxeador Pedro José Guerrero López, originario del municipio de Salvador Alvarado.

CONVOCADOS

- Responsable Técnico

José Luis Arámburo

- Boxeadores

Hugo Padilla (Maz)

Pedro Guerrero (Sal)