$!Mazatlán se une por una causa noble: llega la Segunda Carrera ‘Todos con Amor’

MAZATLÁN._ El Programa de Apoyo de Beneficio Social (PABS) anunció la realización de la Segunda Carrera con Causa, bajo el lema “Todos con Amor”, que se realizará el próximo domingo 28 de septiembre, en punto de las 6:30 horas, con puntos de reunión en el Monumento al Pescador
Los pormenores de la carrera los dio a conocer la coordinadora de Todos con Amor PABS, Karla Carrillo Navarro; acompañada de Jesús Ríos Ortega, coordinador de Eventos Deportivos del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán; José Guadalupe López Ramos, presidente del Comité Municipal de Atletismo; así como el representante de los patrocinadores, Milton de la Cruz.
La carrera que se llevará a cabo en las modalidades de 3 y 5 kilómetros, además contará con cinco categorías distintas en competencia, todas en ramas varonil y femenil.
La premiación constará de una bolsa de 21 mil 600 pesos en efectivo a repartir, así como cortesías y souvenirs para los ganadores.
En 2024, el certamen logró la inscripción de 350 personas por lo que se espera este año se supere la participación.
Lo recaudado por la carrera se destinará a los diferentes proyectos de PABS de ayuda social a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de grupos vulnerables.